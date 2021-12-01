非洲新冠疫苗短缺成死穴　專家指Omicron出現屬意料中｜國際晨報

新冠病毒（SARS-CoV-2）變種病毒株Omicron（奧密克戎）來勢洶洶，全球多國及地區在從非洲入境當地的人士中驗出新變種病毒。事實上，非洲一直面對新冠疫苗嚴重短缺的難題，導致接種率低，影響抗疫工作。不少專家認為，包括Omicron在內的變種病毒株在非洲出現是意料中事。



西方多國被指幾乎壟斷大部份新冠疫苗供應，更推行出口禁令和囤積疫苗，成為很多非洲低收入國家無法獲得足夠疫苗的部份原因。非洲現時只有約一成人口已接種一劑疫苗，遠低於北美和歐洲的64%和62%。

公共衛生專家認為要真正緩解疫苗短缺問題，非洲就要自行生產疫苗。南非有生物科技公司正研發複製美國藥廠莫德納（Moderna）的疫苗，但莫德納拒絕分享配方，令非洲自製疫苗之路崎嶇。

七國集團（G7）11月29日召開緊急衞生部長會議，同意繼續支援全球疫苗供應。印度29日指，隨時準備向非洲提供更多疫苗，協助對抗Omicron。中國同日稱，將再向非洲提供10億劑疫苗。

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各國即使增加疫苗供應，亦未必足以對抗Omicron。莫德納行政總裁邦塞爾（Stephane Bancel）29日表示，相信新變種病毒有高度傳染力，所有新冠疫苗的效力都很有可能下降。各藥廠正與時間競賽，美國藥廠輝瑞（Pfizer）的德國合作夥伴BioNTech稱如有必要，可能在100天內研製出新版本疫苗。

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