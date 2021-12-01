英國MI6處長：中國是英及盟友一大威脅　北京或因過度自信而誤判

英國秘密情報局（Secret Intelligence Service，SIS，通稱「軍情六處」）局長摩爾（Richard Moore）11月30日稱，中國愈來愈多在全球各地展示其力量，對英國及盟友構成莫大威脅。這是他2020年10月升任SIS局長後首次公開發表談話。



他稱在不穩定的現今世界裏，中國、俄羅斯、伊朗加上國際恐怖主義，構成英國情報單位需處理的四大安全問題。那些國家和非法組織在競相利用瞬息萬變的資訊科技。

他稱中國為英國秘密情報局的「單一最大要務」（single greatest priority），因中國領導人為推進他們的利益，愈趨支持採取大膽又果斷的行動。

他稱中國是「和我們價值觀不同的專制國家」，中國對英國及其盟友展開「大規模間諜行動」，嘗試「扭曲輿論及政治決策」，還出口相關技術，讓全球多地出現「威權控制網路」。

他稱中國的軍力增強以及中共想解決台灣問題——必要時以武力解決，也對全球穩定及和平構成嚴重的挑戰。

他稱：「北京相信自己對西方弱點進行的政治宣傳，並低估了華盛頓的決心，」摩爾補充道，「中國因過度自信而誤判的風險是真實存在的。」

英國秘密情報局（通稱軍情六處）局長摩爾2021年11月30日稱英國情報單位需要處理的四大安全問題，是中國、俄羅斯、伊朗以及國際恐怖主義。圖為他當天在倫敦的國際戰略研究所發表講話。這是他上任後首次公開發表講話。（AP）

點評俄伊

摩爾稱，英國也繼續「面對來自俄羅斯的嚴重威脅」，他指控俄羅斯涉支持一些刺殺行動，如2018年俄羅斯雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）在英國中毒案，此外，俄國增加進行網絡攻擊，還試圖干預其他國家的民主進程。

他稱，伊朗也構成英國重大威脅。他稱伊朗操利用武裝組織「真主黨」（Hezbollah）這個「國中國」，助長鄰國的政治動盪。

摩爾也指出，英國與盟友及夥伴得挺身及阻止俄羅斯那些違反國際「基於規則的系統」的活動。

建議改革

他認為，英國情報機關必須放棄它們根深柢固的神秘作風，對外尋求科技公司協助，以贏得國際間在網路安全展開的軍備競賽。

摩爾稱，英國情報單位已和《007》系列電影的「Q先生」不同，不能內部自行處理這些問題。