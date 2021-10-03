【007生死有時】MI6員工揭與電影的分別　前線擁比占士邦更強武器

由丹尼爾基克（Daniel Craig）主演的《007：生死有時》（No Time To Die）正在熱映，這部作品除了是占士邦系列電影第25部作品外，也是丹尼爾基克最後一次飾演占士邦。占士邦系列電影風靡全球，觀眾對英國情報機構「軍情六處」（MI6）也相當好奇。然而有在「軍情六處」工作的匿名員工指出，其實電影與現實有很大分別。



「軍情六處」的匿名特務表示，甚少出現單人匹馬執行任務的機會。（《007：生死有時》劇照）

《BBC中文網》早前訪問了在「軍情六處」工作的匿名特務，其中一名有反恐背景，化名為Sam的特工表示，其實占士邦系列電影與現實有很大出入，皆因原來現實中的「軍情六處」是非常著重團隊合作，單人匹馬執行任務的機會極為少見。她更認為「軍情六處」的工作全都是團隊合作，特工身邊隨時都會有一個安全團隊輔助。

「軍情六處」的工作五花八門，但不會單人匹馬完成任務。（《007：生死有時》劇照）

除此之外，報道又談到特務的工作，他們是否跟占士邦一樣，需要不時到不同的地方處理事務。一名稱為Tara的「軍情六處」員工表示，「軍情六處」的工作五花八門，皆因它們需要技術專家及通訊團隊，去協助前線的員工，所以「軍情六處」一直有代理機構去協助它們尋找合適的員工。最後Tara再三強調，「軍情六處」的工作雖然困難，但絕不不會單人匹馬完成任務，電影的橋段與現實中的情況更沒有任何相似的地方。

占士邦系列電影只集中在主角「007」占士邦的個人演出。（《007：生死有時》劇照）

其實曾有傳言指「軍情六處」只會招募牛津或劍橋的畢業生，曾在英國政府通信總部工作10年的Dia表示：「這只是一個神話。」她表示她從沒有讀過牛津或劍橋，但她都能任職英國情報機構。然而入職其中一個要求就是「吸毒者堅決不招」，因為審查的其中一項程序是對申請者進行毒品測試。另外，申請者還需要持有2級乙等榮譽或以上的學位及是英國國民。

而英國《太陽報》曾報道，「軍情六處」員工薪酬因人而異，資歷較淺的情報分析員年薪約為25,000英鎊（約26萬港幣），十年後能提升至年薪40,000英鎊（約42萬港幣）；至於技術專家職位的年薪則在30,000（約32港幣）至55,000（約58萬港幣）英鎊之間。

電影都有幕後團隊輔助。（《007：生死有時》劇照）

另外，最多人關心的相信是「軍情六處」的員工是否跟占士邦一樣，可以擁有很多高科技武器。「軍情六處」的答案是：「對此我們既不確認也不否認。」然而另一位「軍情六處」的員工則稱：「派人出去滿世界衝衝撞撞、亂槍掃射絶對是我們深惡痛絶的事情。這種人想進軍情六處，門都沒有。」

然而在「軍情六處」工作過10年的員工Katy曾在2018年的《BBC中文網》訪問中提到，「軍情六處」提供的各種先進設備裝置，比觀眾在占士邦系列電影中見到的工具還要厲害，還指出現實中他們確實有「Q」那樣的人物。

有曾在「軍情六處」工作的員工表示，現實中確實有「Q」那樣的人物。（《007：生死有時》劇照）

最後，談到位於英國倫敦英語Vauxhall區的「軍情六處」總部，在「軍情六處」擔任高級技術人員Emma表示，總部內與電影最大的分別是，前者擁有一個更龐大的工程師團隊，為特工提供新的工具。至於提供甚麼工具，則需要與前線緊密合作及交流，從而了解他們的需要。