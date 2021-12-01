新冠肺炎｜美國FDA專家委員會建議批准默沙東口服藥供緊急使用

美國食品及藥物管理局（FDA）衛生專家委員會11月30日表決，支持批准默沙東（Merck）研製的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）作緊急使用用途。



FDA並非必須跟隨委員會的建議，但通常會這麼做。

倘FDA批准它作緊急用途，它將是迄今唯一一款可在市面購得的新冠肺炎口服藥。

莫納皮拉韋的療程為5天，患者須日服2顆。它會導致新冠病毒在複製時發生一系列導致它失效的突變。這種藥的目標是用在症狀溫和及輕微、但很可能變成重症的人身上。

專家有疑慮

委員會13人投票支持、10人反對。票數接近反映部分成員對新藥的擔憂。有人關注它用在處於生肯年齡人士的效果，有人質疑藥物可驅使病毒變生突變的可能性。

將莫納皮拉韋用在動物身上的研究顯示，它有可能對胎兒骨骼發展有不良影響。而藥廠尚未在孕婦身上做過試驗。

公司提供的數據亦是導致專家不放心的原因之一。藥廠在臨床測試的中期公析中指出，莫納皮拉韋可將住院及死亡風險減少50%——服用此藥的人當中，7.1%入院或死亡；服用安慰劑者，則為14.1%。不過在11月26日發布的最終分析結果稱，它僅能減低住院或死亡風險30%。

對Omicron（奧密克戎）有效嗎？

外界現時最關心的，應是口服藥對新變種病毒Omicron的效力，默沙東一職員稱公司的專家基於有證據顯示它對其他變異病毒株如Delta、Mu及Lambda有效，稱此藥對Omicron應有效。不過職員也稱，公司尚未完成有針對Omicron的試驗。

此外美國藥廠輝瑞（Pfizer）研發的口服藥物Paxlovid仍有待FDA考慮及批准。