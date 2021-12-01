普京：西方對華制裁毫無道理

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）11月30日表示，對於所謂的「中國威脅論」，西方國家對中國的各種制裁和限制，是完全沒有道理和自相矛盾。



俄羅斯衛星通訊社、塔斯社（TASS）11月30日報道，普京以視像方式出席莫斯科一個國際投資論壇時，回應所謂的「中國威脅論」，指出從2000年開始，就有人用中國來嚇唬他，而嚇唬他的人自己也害怕了，開始改變對華政策。

普京認為，按照國際法，西方對中國的各種制裁和限制，是完全沒有道理和自相矛盾，但事實就是競爭在加劇。他以澳英美聯盟（AUKUS）的成立為例指，「當針對某個人建立一個聯盟時，它不會導致該地區局勢改善，反而會使局勢緊張。」

普京又稱，俄羅斯與中國立場和原則大致相同，莫斯科支持北京為「一帶一路」所做的努力。他指出，俄羅斯與中國在很多領域上均有合作，包括雙方在第三國的工作；這些工作已經在進行中，有可能進一步擴大。

至於對華關係，普京指不會從第三國的利益出發來制定相關政策，俄羅斯只會以俄羅斯人民和國家的利益為主。他強調，莫斯科對俄中關係感到滿意，願意進一步發展，並相信兩國關係可以更密切、更具實質性，並對中國人民和俄羅斯人民產生更積極影響。