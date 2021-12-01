英國MI6稱中國利用經濟科技手段損害他國主權　中方：沒事實依據

中英關係最新消息：英國軍情六處處長上任後首次公開演講大談「中國威脅」，稱北京低估華盛頓的決心，可能因「誤判」導致戰爭。



據英國路透社報道，英國對外情報機構負責人、軍情六處處長摩爾（Richard Moore）11月30日在倫敦國際戰略研究所發表講話表示，正在世界各地日益展示武力的中國是對英國及其盟國的最大威脅，且北京的「誤判」可能導致戰爭。

摩爾警告稱，中國日益增長的軍事實力及其解決台灣問題的願望對全球穩定構成了挑戰。 如果中國決定使用武力解決台灣問題，全球穩定與和平將面臨被破壞的風險。

2021年11月30日，英國軍情六處處長摩爾在倫敦國際戰略研究所發表了就任該機構負責人以來的首次公開演講。（AP）

他說：「北京相信自己關於西方弱點的宣傳，低估了華盛頓的決心。中國因過度自信而產生誤判的風險是真實存在的。」

摩爾還警告稱，中國和俄羅斯等西方的對手正在競相掌握人工智能（AI）技術，這可能在未來10年徹底改變地緣政治面貌。

30日稍早前，摩爾接受英國廣播公司（BBC）採訪時還表示，中國的人工智能技術能力使中國能夠「從世界各地收集數據」。

摩爾稱，中國在全球設下「債務陷阱」和「數據陷阱」，利用經濟和科技手段損害其他國家主權。

這是摩爾上任後首次公開演講，直接點名北京是該處最重要的優先事項。

摩爾說，北京領導層愈來愈支持採取大膽和果斷的行動來促進其利益。他稱，中國是一個與我們的價值觀不同的專制國家，並指責北京對英國及其盟國進行「大規模的間諜活動」。

當地時間11月30日晚，中國駐英國使館發言人就英國軍情六處處長摩爾的上述涉華言論做出回應。

發言人表示，英方官員的有關指責依據的是假情報，沒有任何事實依據。真實的情況是，世界上沒有一個國家因為使用中國貸款而陷入所謂「債務陷阱」。

發言人稱，英方說中國製造「數據陷阱」、利用科技損害他國主權，同樣是在兜售假消息、假情報。事實上，中國是網絡竊密和網絡攻擊的主要受害者之一，也是數據安全的堅定維護者。

發言人說，數據安全問題是各國面臨的共同挑戰，需要通過對話與合作共同應對。從狹隘的意識形態偏見看待數據問題，任意抹黑他國，製造分裂和對抗，無助於解決問題。

發言人強調，中方敦促英方糾正錯誤，停止賊喊捉賊的把戲，停止對中方的各種無端攻擊。