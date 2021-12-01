新冠肺炎︱韓國單日增逾5000確診創新高　發現4宗Omicron疑似病例

韓國12月1日單日增加逾5000宗新冠肺炎（COVID-19）確診病例，創新高紀錄。當地政府也發現4宗疑似感染新變種病毒Omicron（奧密克戎）病例。韓國中央防疫對策本部表示，除肌肉酸痛和呼吸道症狀外，目前這4宗疑似病例均無異常症狀。



據韓聯社12月1日報道，韓國保健福祉部和疾病管理廳11月30日表示，一對居住在仁川市的40多歲夫婦曾於11月14日至23日到過非洲尼日利亞，同月24日返回韓國，次日確診感染新冠肺炎。之後，與其密切接觸的1名友人和共同居住的兒子也確診，官員發現，其友人的變異株檢測結果呈陽性。

目前，韓國防疫部門正在對4人的基因進行測序，結果預計將於1日晚上出爐。另外，韓國政府正對與這對夫婦搭乘同一架班機的乘客進行追蹤管理。政府表示，與這對夫婦搭乘同一班機的乘客共81人，其中45人已入境，正在調查這批乘客的國籍訊息。

韓國在12月1日公布，單日新增5,123宗新冠確診病例，為首次超過5000宗，現有重症患者有723人，同樣創新高。