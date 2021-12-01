Omicron｜專家稱新變種是「聖誕禮物」：可降死亡率加速終結疫情

Omicron變種病毒近日迅速傳播，讓民眾擔憂可能有新一波疫情，不過流行病學專家持相反意見，認為Omicron有機會讓疫情「比最初擔心的更早結束」、還將其稱作「聖誕禮物」。



根據報道，德國公衛專家勞德巴赫（Karl Lauterbach）把Omicron視為給全球的「聖誕禮物」，甚至有機會加強終結疫情。他認為Omicron光是棘蛋白就有32種突變，代表它能夠優化感染能力，但是會降低死亡機率，這與大多數呼吸道病毒進化的方式一致。

同時目前的消息指出，Omicron的症狀比以前的任何變種病毒株都「更溫和」。南非的統計數據顯示，Omicron患者沒有住院、也沒有死亡，醫生還透露「在疲勞、頭痛和肌肉酸痛等症狀消失後，人們會在短短幾天內康復」，等於其症狀與一般感冒極為相似。

南非流行病學權威卡林（Salim Abdool Karim）也認為，現有的新冠疫苗應對Omicron「非常有效」，儘管隨着愈來愈多的人被感染，仍需要幾週時間才能確定，但基於目前已知其他變種病毒株對疫苗的反應，他預期疫苗仍能有效避免住院及重症患者。

【延伸閱讀】印度神童小兒科？這占星大師400年前已「神預言」Omicron變種病毒（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

【延伸閱讀】關於Delta變種病毒你一定要知道的5件事 新冠疫苗只打1針有用嗎?（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

延伸閱讀：

嚴防Omicron入侵！美將對入境旅客祭出「登機前一天接受篩檢」

世衛：全面性旅行禁令 無法阻止Omicron擴散

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】