Omicron︱BioNTech CEO：現有疫苗很可能有效防重症

全球各大藥廠目前正加緊測試旗下新冠肺炎（COVID-19）疫苗是否對Omicron變種病毒有效。有份研發輝瑞疫苗的BioNTech行政總裁沙欣（Ugur Sahin）估計，其疫苗很可能有效防止重症。



沙欣11月30日向路透社表示，疫苗產生的抗體對付新變種病毒時可能會有阻礙，但疫苗中作為另一條免疫防線的T細胞理應能認知Omicron上很多未改變的刺突蛋白，而T細胞能攻擊已被病毒控制的細胞，阻止病毒複製或重症出現。因此，對於Omicron引起的重症，他認為現有疫苗能提供實在的保護。

輝瑞和BioNTech已成功以基於首次先中國發現的病毒研發出信使核糖核酸疫苗，生產出能對付Alpha和Delta變種病毒疫苗。沙欣認為，這是為何當他們要為Omicron變種病毒改良疫苗時，管理部門可能不再需要人體測試和免疫反應分析的原因。

專家未來兩周會測試曾打兩劑或三劑疫苗者的人身上的血液，了解血液中的抗體能否對抗病毒，暫未知是否需要新疫苗。沙欣預期，若管理部門許可，首批2,500萬至5,000萬劑新疫苗需時100日就可出貨。他沒有評論Omicron會否如Delta一樣變成主流毒株，只稱「即使如此，也沒有理由去害怕。」