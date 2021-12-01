英媒：中國抗議印尼在南海開採油氣和軍演

英媒12月1日報道，4位知情人士表示，在中國與印尼於2021年早些時候在南海長達數月的對峙期間，中國曾要求印尼停止在兩國視為自己專屬經濟區的海域開採石油和天然氣。



據英國路透社12月1日報道，印尼國會國家安全委員會的印尼議員法爾漢（Muhammad Farhan）表示，中國外交官在寫給印尼外交部的一封信中，明確要求印尼停止在一個臨時海上鑽井平台上進行鑽探，「因為這是在中國專屬經濟區進行」。

法爾漢披露，「我們的回答非常堅定，我們不會停止鑽探，因為這是我們的主權權益。」

印尼外交部發言人表示，「國家之間的任何外交溝通在本質上都屬於私人性質，其內容不能共享。」

截至發稿時，中方尚未對上述消息予以證實。中國外交部、中國國防部與中國駐印尼大使館均尚未做出回應。

法爾漢和另外兩名人士表示，印尼領導人對此事保持沉默，是為了避免與中國發生衝突或外交爭端。

路透社指出，中方這一前所未有的需求加劇了兩國在南海這個具有全球戰略意義的海域，在自然資源問題上引發的緊張關係。

另外3名知情人士證實了這封信的存在。其中2名知情人士說，中國多次要求印尼停止在該海域鑽探。

印尼議員法爾漢表示：「這封信有點威脅性，因為這是中國外交官第一次試圖推動他們的九段線議程，反對我們在海洋法下的權利。」

此前，2017年，印尼政府發布新版印尼官方地圖，將南海部分海域命名為「北納土納海」（North Natuna Sea），印尼主張的專屬經濟區與中方「九段線」重合。

法爾漢還透露，中國在另一封信中還抗議印尼8月份在對峙期間與美國聯合舉行的「哥魯達盾」（Garuda Shield）的聯合軍演。

自2009年以來，已有4,500名美國和印尼士兵參加了這一例行性軍事演習。據法爾漢說，這是中國第一次就該軍演向印尼提出抗議。