英國MI6稱中國製造債務和數據陷阱　華外交部：蓄意歪曲事實

英國對外情報機構負責人、軍情六處處長摩爾（Richard Moore）稱中國正利用債務陷阱和數據陷阱獲取其他國家大量關鍵訊息，以增強其全球影響力。

對此，中國外交部發言人汪文斌批其「蓄意歪曲事實，污衊中國政策，本質充斥冷戰思維，意在挑起意識形態對立」。



在12月1日的中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌回應摩爾的言論時稱，中國的發展對世界是機遇，中國積極倡導多邊主義和公正合理的國際秩序，中國的開放和經濟增長為世界經濟復甦注入了強大動力。中國堅定奉行防禦性的國防政策，發展必要軍事能力完全是為了維護國家安全。中國發展越好，越有利於世界和平穩定和共同發展，「所謂中方實施大規模間諜行動的說法完全是子虛烏有。」

汪文斌指出，香港、新疆和台灣事務純屬中國內政，任何國家無權以任何藉口進行干涉。當前香港保持國際金融貿易中心地位，絕大多數香港民眾認為《基本法》賦予的自由權利沒有受到影響，新疆經濟社會繁榮穩定發展，各族群眾安居樂業，事實是對謊言和虛假訊息最有力的回擊。

汪文斌表示，中國捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移。同時也願以最大的誠意，盡最大的努力爭取兩岸和平統一的前景。中國始終是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者，公共產品的提供者，中國發展的目標是讓中國人民過上幸福美好的生活，而不是針對誰，更不是為了取代誰。汪文斌還奉勸要「摒棄冷戰零和思維，客觀理性看待中國，而不要無謂樹立什麼假想敵。」

據英國廣播公司（BBC）11月30日報道，被外媒稱作「很少露面」的摩爾警告，要警惕中國設置的「債務陷阱和數據陷阱」。摩爾稱，「（中國）試圖通過經濟政策施加影響，有時候，我認為，會讓人上鈎。」他還稱：「如果你允許另一個國家獲得關於你們社會的真正關鍵的數據，隨着時間推移，這將侵蝕你的主權，你將不再控制這些數據。」

就在11月30日晚間，中國駐英國使館發言人就上述言論予以回應稱，英方官員的有關指責依據的是假情報，沒有任何事實依據。真實的情況是世界上沒有一個國家因為使用中國貸款而陷入所謂「債務陷阱」。

發言人表示，中國開展國際合作遵循共商共建共享原則，從不干涉其他國家內政，不把自己的意志強加於人，不謀取政治私利。這也是中國與某些發達國家最大的不同點。談及英方說中國製造「數據陷阱」、利用科技損害他國主權一事，發言人也指出，同樣是在兜售假消息、假情報。