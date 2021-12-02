美國科學家研發出首個「活體機械人」　擁有幹細胞可自行複製繁殖

世界史上首創的「活體機械人」出現了！美國佛蒙特大學、塔夫茨大學及哈佛大學去年共同研發此種機械人，研究人員從非洲爪蟾上取出幹細胞後，以此為設計核心，並將之取名為爪蟾異種機械人（xenobots）。隨後研究團隊更是發現該機械人能夠進行繁殖，在發現一種全新的生物繁殖形式後，也令不少學者感到相當震驚。



根據《CNN》報道，寬度不到一毫米的爪蟾異種機械人由上述三間美國大學共同研發而成，他們先從青蛙胚胎中取出活體幹細胞後，並將之孵化，以避免涉及基因操縱等爭議。而經過實驗，證明了其可以移動、進行集體合作及自我修復後，該活體機械人也於去年（2020）首度亮相，不同於目前已知的動物和植物繁殖模式，此為一種全新的生物繁殖形式。

美國三間大學利用非洲爪蟾幹細胞研發史上首個「活體機械人」（點圖放大瀏覽）↓↓↓

佛蒙特大學電腦科學教授、機械人技術領域專家邦嘉德（Josh Bongard）指出，大多人皆認為機械人是由金屬和陶瓷所製成，但爪蟾異種機械人卻同時是一個未經基因改造，並由青蛙細胞提煉出來所製成的有機體「該機械人最初是球形的，由約3000個細胞所組成，雖然能複製但這種情形很少出現，且只在特定情況下發生。」

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據悉，研究人員在人工智能的幫助下，測試了數十億種爪蟾異種機械人的模型，最終發現在一款1980年代電子遊戲《小精靈》吃豆人C型的外觀下，培養皿中的爪蟾異種機械人能夠找到微小的幹細胞，並將數百個幹細胞聚集在嘴（即C型缺口）裏，數天後這組幹細胞即能變成新的爪蟾異種機械人。

儘管此種自我複製的生物技術前景易引起大眾的擔憂，但研究人員透露，這些活體機械人完全包含在實驗室中，再加上其為可生物分解的，因此很容易消滅，而該機械人也受到倫理專家的監管。針對此研究，塔夫茨大學生物學教授萊文（Michael Levin）表示，自己對結果感到相當震驚，並指出青蛙本身雖具備繁殖方式，但當幹細胞處在一個新環境時，這些細胞也能夠適應新環境，找出新的移動方式，並想出了一種新的繁殖方法。

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