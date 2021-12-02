Omicron︱殺傷力降低成「聖誕禮物」？　專家：現在言之尚早

新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）變種Omicron（奧密克戎）成為全球焦點，但有關其威力眾說紛紜。有專家稱Omicron稱其雖然能提高其感染力，但會降低重症或死亡機率，但真正要了解病毒的能力仍需數星期。



德國公共衛生專家勞德巴赫（Karl Lauterbach）稱Omicron是全球的「聖誕禮物」，因為儘管病毒可能增強了感染能力，但或會降低死亡機率。這代表Omicron變種未來可取代Delta變種成為全球主流病毒，但降低其破壞力，讓大流行提早終結。

圖為11月30日，日本東京街上，一個新冠PCR檢測的海報。（Reuters）

不過這種看法目前僅屬預測，病毒擴散後造成的感染數字並不算多，也並非所有呼吸道感染病毒都會跟隨「愈變愈弱」的原則。新冠病毒由原版演化成Alpha，以至今天的Delta變種，演化的感染和致病能力也是較原版的大。

根據英國一份在6月發表的研究報告，Delta變種較Alpha變種感染力增加40至60%，同月中國一份研究報告，指出感染Delta變種的感染者帶毒量是其他變種的1000倍，這都說明了新變種的感染能力大幅增強。

至於Delta變種的威力雖然未有確切數字，但據英國及美國的統計，染病住院人數在Delta變種流行後有回升趨勢，特別是未有接種疫苗的群組。這可能是因為Delta變種傳播力更大，讓更多未接種未有抵抗力的人感染所致。

圖為12月1日，美國國家過敏症與傳染病研究所所長福奇在白宮上就Omicron變種講話。（Reuters）

新冠肺炎的重症化，是由於病毒觸發肺部細胞死亡後，人體產生過度的免疫反應（細胞素風暴）所致。過度的免疫反應會進一步加劇肺炎，致患者無法呼吸死亡。這與病毒因變異後降低殺傷力或否未必有直接關係，因此無法短時間內判斷新Omicron變種的威力。

目前科學家正在培養Omicron變種的樣本，用以測試免疫效果。這需時一至兩星期，才能確定Omicron的感染能力是否如所示的進一步增強，及擁有躲避疫苗誘發的免疫能力。

倫敦帝國理工學院疾病爆發分析和建構小組負責人弗格森教授（Neil Ferguson）12月1日表示，新變種可能更容易傳播，同時不一定會變弱。因病毒只關心如何快速複製並傳播他人，會否更易造成死亡並非病毒目標。他指出可能要到12月底才真正了解新Omicron變種的威力。