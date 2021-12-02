Omicron｜患者留機場4日後確診　港大專家：應每日檢測或禁逗留

衞生防護中心昨日（1日）公布，早前一名從外地來港的38歲確診新冠肺炎的男子（個案12433），確認帶有變異病毒株Omicron，患者曾經在巴布亞新幾內亞前往尼日利亞，其後經卡塔爾到港，並因簽證問題，一度在本港機場逗留4日。



帶領港大團隊在臨床標本中，成功分離出Omicron變種病毒株的微生物學系系主任杜啟泓今日（2日）指，面對新變種病毒，機場需要考慮來自高風險地區人士，是否需要每日檢測，或禁止其在機場逗留；又認為即使容許轉機客逗留，亦應做好防感染控制措施，包括將來自高風險地區逗留人士與一般旅客及機場職員分隔開等。



該名38歲男病人於上月24日從卡塔爾經航班QR818抵港等候轉機，他因簽證問題於機場限制區逗留，並於27日於香港機場禁區內進行離境前檢測，結果呈陽性。

杜啟泓：應考慮機場逗留人士是否需每日檢測

帶領港大團隊在臨床標本中，成功分離出Omicron變種病毒株的微生物學系系主任杜啟泓今日（2日）在電台節目時指，雖不太清楚機場對轉機客的相關措施，但面對新變種病毒，機場需要考慮對來自高風險地區人士，是否需要每日檢測，或禁止其在機場逗留。另外，他又認為，即使在機場逗留期間，「點樣同其他客或者職員分開，喺防止感染措施上要考慮」，機場亦應做好通風措施。

成功分離出Omicron變種病毒株的微生物學系系主任杜啟泓今日（2日）在電台節目時指，面對新變種病毒，機場需要考慮對來自高風險地區人士，是否需要每日檢測，或禁止其在機場逗留。（資料圖片）

變種病毒株Omicron大量基因突變有多種可能

變種病毒株Omicron來勢洶洶，有專家估計與病毒感染動物再傳染人，造成基因突變有關；亦有專家認為，與南非較多愛滋病患者有關。杜啟泓就認為，新的變種病毒在有大量基因突變有多種可能，包括病毒在動物體內「洗牌」，再傳染人類；身體免疫系統差的病人，如愛滋患者，在感染新冠病毒後，「病毒可在體內存在好耐，幾星期甚至幾個月，病毒可以突變得好犀利。」他又指，病毒亦有機會是慢慢演變，但由於部份地方不會將每個患者作基因排序，故一直未有被檢測出來。

圖為免疫熒光圖像檢測Omicron變種病毒的NP蛋白。左方是未感染組 ；中間及右邊是48小時感染組。（資料圖片／港大提供）

杜啟泓指，今次團隊分離出的病毒株可以用作進行不同實驗，有助研究疫苗效用及病毒傳播性等，港人未來會抽取已接種疫苗人士和康復者的血液作實驗，測試中和抗體對變種病毒的效用，期望兩至三星期內會有結果，相信可有助日後的疫苗發展。

機管局：航空公司須安排旅客於24小時內轉機

機管局昨日回覆指，該個案等滯留旅客會被要求逗留在指定的範圍等候，並由保安人員看守，目前並沒有滯留的轉機或過境旅客，會嚴格要求所有航空公司必須安排旅客於24小時內轉機，未能符合規定的航空公司可能面對懲罰措施，已經向有關航空公司嚴肅跟進。