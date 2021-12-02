中媒宣稱瑞士生物學家查無此人　Facebook與IG移除逾600帳戶

美國元宇宙平台公司（Meta Platforms）12月1日表示，已刪除主要源自中國一個虛假資訊網絡的500多個Facebook和Instagram帳戶，這些帳號宣傳假瑞士生物學家愛德華茲（Wilson Edwards）指控美國干預新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）溯源調查的說法。



包括《環球時報》和《人民日報》在內的中國國營傳媒長篇幅報道愛德華茲7月24日發布的推文。愛德華茲指，美國向研究新冠溯源的世界衛生組織（World Health Organization，WHO）科學家施壓，企圖把責任歸咎中國，又指世衛溯源工作恐淪為美國的政治工具。

元宇宙平台公司在1日發表的報告中表示，瑞士駐北京大使館8月10日宣布查無此人後，Facebook同日已展開調查並刪除這個虛假帳戶，此後又刪除524個Facebook帳戶、20個專頁、4個群組和86個Instagram帳戶。這種刪除帳戶的做法，也會連帶移除這些實體發布的內容。

圖為美國元宇宙平台公司12月1日發表的報告中，假瑞士生物學家愛德華茲的相片。（Meta）

Meta指，這項社交媒體行動基本上沒有成功，其目標是美國和英國的英文受眾，以及台灣、香港和西藏的中文受眾。

Meta全球威脅破壞總監阿格拉諾維奇（David Agranovich）告訴路透社：「我們可以把這些活動與在中國的個人聯繫起來，包括中國一間特定企業四川無聲信息技術有限公司的員工，以及世界各地與中國國家基礎設施公司有關的某些人。」不過Meta表示，並無發現四川無聲信息技術有限公司與中國政府之間的任何聯繫。

四川無聲信息技術有限公司、中國外交部和互聯網監管機構國家互聯網信息辦公室均未回應事件。