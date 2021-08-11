中國官媒轉載新聞稱瑞士生物學家批評美國　瑞士大使館：查無此人

瑞士駐華大使館周二（10日）在官方微博上，以中英雙語發出一項奇特的聲明，澄清一則有關瑞士生物學家的新聞是錯誤，懇請各媒體及網民即刻刪除並刊登更正聲明。

聲明並未提及新聞的具體內容，不過經由其他傳媒及網民翻查資料後，證實新聞是講述有一名瑞士生物學家，在社交平台上發文批評美國將新型冠狀病毒溯源工作政治化。

該則新聞有獲得多間中國官方機構及傳媒轉載，但目前大多數已經刪除、下架。



瑞士駐華大使館的聲明。（微博）

瑞士駐華大使館在聲明中表示，該則新聞中提及有一名瑞士生物學家Wilson Edwards，但瑞士本身並沒有任何登記為「Wilson Edwards」的公民，生物學界亦沒有以該名字署名的學術文章。聲明進一步指，涉事社交平台Facebook的賬戶，開通日期為2021年7月24日，至今僅得一則帖文，好友亦只有3人，「該賬戶可能並非以網絡社交而開設」。

據介紹，該則新聞聲稱來自瑞士伯尼爾的生物學家威爾Wilson Edwards，他在Facebook上發文，「直指美國正尋求推翻世衛組織第一階段溯源報告的結論，擔心世衛組織正組建的新型病原體起源國際科學諮詢小組會淪為美國的政治工具」。報道下半部分特別提及中國外交部發言人汪文斌，在其中一場記者會上的表態，「我想美國人民心裡有一本賬，真正應當追究的是那些高高在上卻無視民眾生命健康的虛偽政客的責任」。

該則新聞獲《人民日報》、央視新聞、新華社旗下《參考消息》、中央紀委國家監委網站、中新網等官方機構及媒體轉載，但據以Telegram頻道為發布平台的新聞媒體《竹新社》稱，經目前能找到的最早有關的新聞來自《觀察者網》，後者在稿件中標註報道援引自南太平洋地區中英雙語媒體「南太之聲」，其是由斐濟華文傳媒和南太平洋島國亞洲研究院合作打造。