Omicron｜美國本土個案累計9宗　紐約與夏威夷疑已出現社區傳播

美國在12月3日錄得第三宗感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）Omicron（奧密克戎）變種病毒株個案，患者是夏威夷（Hawaii）瓦胡島（Oahu）居民，沒外遊紀錄。這是夏威夷第一宗個案，以及當地第一宗本土個案。



病人曾感染過新冠肺炎，沒接種疫苗。此人病徵溫和。

美國12月2日發現第二宗的Omicron個案，患者是一名來自明尼蘇達州（Minnesota）的男子，他沒有外遊非洲記錄，但最近曾到過紐約，因此外界憂慮Omicron可能已在社區傳播。

夏威夷成為美國第五個發現Omicron的州份。美國累計已有9宗Omicron個案。

美國新冠肺炎疫情：圖為8月11日，加州一名小學老師在指導兩名第二班學生。（AP）

美聯社報道，紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）公布有關確診個案，明尼蘇達州的患者曾到紐約出席11月19至21日舉行的動漫展，他在22日出現輕微病徵，24日接受病毒檢測時，病徵已經減退。

當局指，這名患者沒有出國早已完全接種疫苗，而且在11月初接種加強劑，因此推斷他可能在活動上受感染。

美國新冠肺炎疫情：圖為2021年12月2日，一名途人行經曼哈頓區第42街一個病毒檢測站。（AP）

動漫展主辦組織指，活動吸引大約5萬人參與，他們在場內都需要戴口罩及出示接種最少一針疫苗的證明。目前紐約衛生部門正追蹤這批人士，並呼籲他們接受病毒檢測。

霍楚爾指紐約目前未有確診個案，但預計感染人數會上升，市長白思豪（Bill de Blasio）表示，大家應假設Omicron已經出現社區感染。