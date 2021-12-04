Omicron｜澳洲首現新變種病毒本土個案：重啟經濟計劃繼續

澳洲發現第一起Omicron社區傳播病例，不過當局表示仍將繼續穩健推進重啟經濟的計劃。



新加坡《聯合早報》12月3日報道，澳洲周五（3日）通報了第一起Omicron社區病例。不過，當局仍將穩健推進經濟重新開放政策。

新南威爾斯州政府表示，第一起Omicron病例在悉尼出現，患者是一名學生。由於這名學生沒有旅行史，顯示這個變種毒株已在當地社區出現。

此前因暴發德爾塔變種毒株疫情，新州封鎖了超過四個月。新州官方周五表明，分階段重啟經濟計劃將持續進行。

新州衞生部長哈扎德說：「病毒傳播永遠都會令人擔憂，但是我們必須更全面地看待當前的情況。」

哈扎德說：「縱觀全球，目前仍不清楚這個新變種毒株會不會造成類似此前其他變種毒株給我們帶來的問題。」

澳洲至今已確認出現九起Omicron病例，其中八宗在新南威爾斯州。澳洲2500萬人口中，三分之一居住在新州。其中一些州屬已收緊邊境管制措施。