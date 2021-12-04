美國研究：Omicron或從感冒病毒提取基因序列　助躲開免疫系統

一項12月2日發表的美國研究指，新冠肺炎（COVID-19）新變種病毒Omicron（奧密克戎）內的至少一個突變，或是因從另一病毒提取到的遺傳物質而起，而這「另一病毒」可能是造成普通感冒的病毒，有助Omicron躲開人類免疫系統的追擊。

研究人員估計最初可能有人體內同時存在兩種病原體，最終使新冠病毒得到另一病毒的基因序列片段，演化成Omicron。



路透社12月3日報道，總部設於美國麻薩諸塞州劍橋的數據分析公司nference公布研究結果，論文12月2日上傳到OSF Preprints平台，目前未經同行評審。

據研究人員指，有關基因序列不曾見於過去版本的新冠肺炎病毒，但常見於其他病毒，包括導致普通感冒的病毒，也存在於人類基因組中。

領導研究的nference公司創辦人孫達拉拉詹（Venky Soundararajan）表示，通過加入有關的特定序列，Omicron讓自己看起來更加「人性化」，有助它逃避人類免疫系統的追擊。

論文列出多款流行的新冠肺炎變種病毒，左下為Omicron，指其擁有26個獨特的棘突蛋白突變（論文截圖）

報道指，此可能意味病毒更容易傳播，而只會引起輕微或無症狀的疾病，但報道也強調目前科學家未有答案，他們還不知道Omicron是否比其他變種更加具傳染力，或是否會導致更嚴重的疾病，可能還需數周時間才能知曉。

根據早期研究，在人體肺部和腸胃系統可以同時讓新冠肺炎病毒SARS-CoV-2和普通感冒的冠狀病毒同時生存，這種共同感染為病毒重組創造條件，在此過程中，兩種在同一宿主細胞的病毒會發生互動，同時複製自己，產生具有來自雙方「母體」一些遺傳物質的新版本。

nference公布研究結果認為，有患者體內同時有兩種病原體，最終令HCoV-229E加入到新冠肺炎病毒SARS-CoV-2（論文截圖）

孫達拉拉詹指出，這新突變可能首先發生在感染了這兩種病原體的人身上，然後新冠肺炎病毒SARS-CoV-2從另一種病毒中提取了基因序列。據他所指，這基因序列名為「HCoV-229E」，常見於造成感冒的冠狀病毒中，也見於愛滋病毒中。

報道指，南非是最先找到Omicron的地方，當地屬於愛滋病毒感染率高的國家，而這種病毒會削弱免疫系統，增加人們感染普通感冒病毒和其他病原體的可能性，孫達拉拉詹認為在這個地方，可能在很多人身上已發生過這種常見基因加入到Omicron的重組。

他指出，新的發現也突顯民眾要接種疫苗的重要性，「你必須接種疫苗，以減低其他免疫功能低下的人感染新冠肺炎病毒的機率。」