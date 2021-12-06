瑞典籲歐盟禁止開採加密貨幣

瑞典11月5日向歐盟致函，稱要求區內禁止開採比特幣，否則減排目標將不可能達成。
瑞典金融監管局局長Erik Thedéen和瑞典環境保護局局長Björn Risinger在一封致送歐盟的公開信中特別提到，要求當局禁止名為「工作量證明」（Proof of work，PoW）的加密貨幣開採機制。
開採一枚比特幣需電腦解決計算程式難題作為「工作量證明」。每10分鐘就會有一枚比特幣發行給「勝出」的電腦，「遊戲」之後就重新開始。
Erik Thedéen及Björn Risinger向歐盟建議推出的一系列政策，包括對加密貨幣徵稅，以及就它們對環境的影響進行更多對外溝通。他們也呼籲禁止涉及交易及或投資加密資產的公司，聲稱其業務有環保可持續性。
他們稱，現時瑞典的比特幣開採，使用相當於20萬個普通家庭所用的電力。該國境內開採比特幣及以太坊（Ethereum）已令全國用電量增加數百巴仙。
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