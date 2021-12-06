布林肯警告中國武統是災難性決定　中國外交部回應

中美關係最新消息：台海局勢持續緊張，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）警告中國武統是「災難性決定」，將導致「可怕的後果」。中國外交部發言人趙立堅回應。



12月6日，中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會。針對布林肯發出就台海局勢警告中國的言論，趙立堅回應稱，台灣問題是中國的內政，美方官員有關言論公然挑戰一個中國原則，違背中美三個聯合公報規定和美方承諾，向「台獨」分裂勢力釋放出嚴重錯誤信號。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

趙立堅指出，台灣問題的真正現狀是，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。

趙立堅補充說，「台獨」勢力挾洋自重，以美「謀獨」，是當前台海局勢緊張的根源。美方一些人以台製華縱容支持民進黨當局改變現狀，才是助推台海緊張局勢的癥結所在。

他說：「美台沆瀣一氣，不斷挑釁玩火，這一趨勢十分危險。」

趙立堅強調，美方必須清楚，一個中國的歷史和法理事實不容挑戰，兩岸同屬一個中國不容改變，14億中國人民推進祖國和平統一的進程不可阻擋。

趙立堅說，大陸方面願以最大誠意，盡最大努力爭取和平統一的前景。「但如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施，那些為『台獨』勢力撐腰壯膽，挑釁一個中國原則的舉動，終究是螳臂當車，阻擋不了歷史前進的步伐。」

美國國務卿布林肯12月3日出席路透社主辦的Next虛擬會議時說：「在這裏，我再次希望中國領導人慎重考慮這個問題，不要貿然引發一場危機。我認為，這場危機會給很多人帶來可怕的後果，對任何人都沒有好處，中國將首當其衝。」