美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)12月4日出席在加州列根總統圖書館(Reagan Presidential Library)舉行的列根國防論壇(Reagan National Defense Forum)時稱中國近月在台灣附近的大規模軍事行動類似「排練」。



美國霍士新聞(Fox News)主播拜爾(Bret Baier)在論壇上對奧斯汀提問。他稱近月中國解放軍在台灣附有多次空中任務,問是奧斯汀是否認為中國是為未來的行動進行訓練?

奧斯汀稱他不欲就此猜測,但他說:「他們看似在探索自身真實的能耐。」他說:「而肯定的是,這看起來像排練。」("Certainly, it looks like them exploring what their true capabilities [are], and sure, it looks like rehearsal.")

圖為美國國防部提供的照片,相中是美國防長奧斯汀2021年12月4日在加州列根總統圖片館出席列根國防論壇時的情形。他發表主題演講談及台海與美俄關係等議題。(AP)

奧斯汀稱「我們堅守一中政策」,但同時「仍致力根據台灣關係法支持台灣自衛的能力(Taiwan's ability to defend itself),同時確保我們有能力抵抗任何可能危及台灣民眾安全的武力進犯」。