德媒：德國候任總理向習近平傳話　稱將延續默克爾路線

默克爾（Angela Merkel）時代即將正式落幕，中德關係走向備受關注。德媒披露，德國候任總理朔爾茨（Olaf Scholz）已向中國國家主席習近平傳話，表示他將繼續默克爾的路線。



據德國《經濟周刊》（WirtschaftsWoche）12月5日報道，歐盟外交官透露，即將上任的朔爾茨早些時候曾通過歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）向中方傳話，表示他將延續默克爾的對華政策。

柏林的外交界人士證實了這一點。

2021年12月2日，德國代理總理默克爾（左）和候任總理、財政部長朔爾茨（右）在柏林出席新聞發布會。（AP）

報道指出，德國社民黨（SPD）籍的朔爾茨甚至在當選總理之前，就向中國國家主席習近平發出了訊號，表示他將繼續默克爾的務實路線。

根據朔爾茨傳遞給習近平的訊息，他將對他的兩個聯盟夥伴——綠黨和自民黨進行牽制。這兩黨都主張「對華強硬」。

消息人士同時披露，在2021年10月的一次電話通話中，朔爾茨也對受到阻礙的中歐投資協定表示了支持。

一位德國政府發言人向《經濟周刊》證實，朔爾茨在聯邦議院選舉後，曾與默克爾就中國問題舉行了會談。據一位內部人士說，默克爾對未來德國政府的中國政策表示擔憂。

另據紅黃綠三黨聯盟圈裏人說，當初朔爾茨派本黨的外長馬斯（Heiko Maas）參加三黨組閣談判，其任務就是「防止出現最壞的情況」。

三黨於11月24日達成聯合組閣協議，並公布執政協議，在外交領域12次提及中國。

在德國對華關係總體架構方面，三黨執政協議指出：「我們希望，且必須在夥伴、競爭及制度對手的維度下建構對華關係。在人權和國際法基礎上，我們在任何可能的領域尋求與中國展開合作。」

據法媒報道，德國議會將於12月8日正式選舉朔爾茨為德國下任總理，從而為默克爾長達16年的執政畫上句號，開啟一個由中左翼掌權的新政治時代。