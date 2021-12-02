德國準外長：對中國採取強硬態度　不排除抵制北京冬奧

德國新政府執政後中德關係走向備受矚目，德國準外交部長對中德關係釋放重要訊號，稱將對中國採取強硬態度，不排除抵制北京冬奧會。
據法媒報道，12月1日，來自綠黨的德國準外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）承諾在與中國打交道時採取「對話和強硬」的態度，表示沒有排除抵制北京冬奧會的可能性。
由社會民主黨人朔爾茨（Olaf Scholz）領導的新內閣將在下周宣誓就職，40歲的貝爾伯克將成為德國首位女性外交部長。
貝爾伯克在接受《TAZ》採訪時說：「以價值觀為導向的外交政策始終是對話與強硬的交互作用。」
她表示，從長遠來看，雄辯的沉默不是一種外交形式，即使近年來有人這麼認為。
學習國際法的貝爾伯克指出，中國對待新疆維吾爾族的方式等都是值得關注的領域。
貝爾伯克說，歐盟國家應該統一口徑，在與北京打交道時利用歐盟作為主要經濟強權的影響力，並提出限制從中國進口商品的可行方案。
她說：「如果像新疆這樣普遍存在『強迫勞動』的地區產品不再有機會進入，這對中國這樣的出口國來說是一個大問題。」
貝爾博克補充說：「當然，只有當（歐盟）所有27個成員國齊心協力時，才能發揮作用。」
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此外，貝爾博克表示，她並不反對抵制即將開幕的北京冬奧會。
她說：「我們應該更仔細地審視（北京冬季）奧運會。各國政府有不同的方式來處理這個問題，未來幾周肯定會討論這個問題。」
貝爾博克誓言，要把人權放在德國外交的中心位置。
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