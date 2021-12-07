日本跨黨派議員聯盟參拜靖國神社　中韓堅決反對及深表遺憾

日本跨黨派議員聯盟「大家一起參拜靖國神社國會議員會」的99名議員2021年12月7日上午集體參拜位於東京的靖國神社。這是他們相隔約兩年零兩個月後，首次集體參拜靖國神社。



「大家一起參拜靖國神社國會議員會」原定每年集體參拜3次。但他們受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情和2021年10月舉行的大選影響，自2019年舉行秋季例行大祭後暫停集體參拜。

經濟產業副大臣細田健一和環境副大臣務台俊介2021年12月7日有到靖國神社參拜。

靖國神社：圖為2021年12月7日，日本跨黨派議員聯盟「大家一起參拜靖國神社國會議員會」議員集體參拜位於東京的靖國神社。（AP）

靖國神社主要供奉日本明治維新以來在內戰和侵略戰爭中陣亡的軍人，包括第二次世界大戰的甲級戰犯。中國曾被日本侵略，朝鮮半島曾是日本的殖民地，中國和韓國2021年12月7日均對日本議員集體參拜靖國神社的行為表達不滿。

中國外交部發言人趙立堅2021年12月7日主持例行記者會時指，80年前的今天日本偷襲珍珠港，發動太平洋戰爭，日本大批政要選擇今天高調參拜靖國神社，絕非偶然，恐怕是蓄意為之，刻意挑釁，這再次反映出日方對待自身侵略歷史不思反省的錯誤態度。中方對此堅決反對。

中國駐日本大使館2021年12月7日稱，中方對日方在靖國神社問題上的消極動向表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。大使館指，日本議員的行為再次反映出日方對待自身侵略歷史的錯誤態度，再次證明日本國內始終有試圖掩蓋和否認侵略罪行的逆流。

韓國外交部2021年12月7日表示，日本新國會剛誕生不久，就有大批負有領導責任的人士參拜美化殖民掠奪和侵略戰爭的靖國神社，韓方對此深表憂慮和遺憾。