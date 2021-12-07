法德就是否抵制北京冬奧表態　德國候任總理：暫不抵制

美國宣布外交抵制北京冬奧會，在英國、日本、加拿大、澳洲與新西蘭回應後，法國與德國也相繼表態。目前僅新西蘭明確以疫情為由宣布不派部長級官員出席。



據路透社報道，法國總統府12月7日表示，法國注意到美國宣布通過外交手段抵制2022年北京冬奧會，並表示將在歐洲層面就這一問題做出協調反應。

聲明稱，「我們注意到美國人的決定。當我們對人權問題感到關切時，我們就對中國人說，我們3月就在新疆問題上實施了制裁。我們將在歐洲層面進行協調。」

另據德國之聲報道，即將成立的德國新政府表示，暫不加入外交抵制北京冬奧會的行列。

即將就任德國總理的朔爾茨（Olaf Scholz）12月7日表示，德國政府將就如何應對中國，「非常認真地在內部以及與歐洲和世界上的夥伴進行磋商」。

舒爾茨說，與德國打交道的許多國家，「其政府形態都與德國所自認的正確體制完全不同」；新的德國政府必須「設法了解差異，但仍能在世界範圍內友好相處」。

他說，這是一種「對政治的聰明的理解」。

12月6日，美國拜登（Joe Biden）政府正式宣布「外交抵制」北京冬奧會，不會派出美國官方代表團出席。

中國外交部發言人趙立堅在12月7日的例行記者會上對此做出回應稱，中方對美方表態強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，並將作出堅決反制。