法國拘捕1名沙特男疑犯　涉記者卡舒吉遇害案

法國警方12月7日拘捕一名沙特阿拉伯男子，涉嫌與3年前沙特記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案有關，法國警方相信他是土耳其通緝的26名沙特人之一。



美國有線新聞網絡（CNN）7日報道，疑犯7日在巴黎戴高樂機場（Roissy-Charles de Gaulle Airport）被捕，當時他準備乘搭上午9時30分的航班前往沙特首都利雅得（Riyadh），他現正被司法扣留。

歐洲第二大電視廣播公司、盧森堡電視頻道RTL引述法國警方及司法消息指，被捕的33歲男子名叫奥塔比（Khaled Aedh Al-Otaibi），是土耳其就卡舒吉遇害案通緝的26名沙特人中其中1人。

如果被捕男子證實是被通緝的疑犯，法國可以將他引渡至土耳其接受審訊。

不過沙特官員向CNN指出，法國弄錯了疑犯身份。沙特駐法國大使館7日亦在Twitter發表聲明稱，媒體報道不正確，被捕人士與卡舒吉案件無關，「沙特司法機構已對所有參與謀殺卡舒吉的人作出判決，他們目前都在服刑。」