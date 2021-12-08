普拜會｜普京拜登各自陳述立場　能否為烏克蘭局勢降溫仍待觀察

美國總統拜登（Joe Biden）12月7日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）召開視像會議。兩人會議歷時兩小時，詳細內容未有公開，但雙方表明了各自的立場。



「你好！總統先生。」在會議開始時，普京向拜登打了個招呼。「很高興能再見到你！」拜登會應着，雙方的會談在友好的氣氛下開始。據美方官員指出，普京始終沒有說明他的最終動機。克里姆林宮一再否認俄羅斯有入侵烏克蘭的打算，並稱集結部隊只屬「防禦性質」。

圖為12月7日，俄羅斯總統普京正在與拜登舉行視像會議。（Reuters）

會後克里姆林宮聲明指出，普京呼籲不要把烏克蘭的緊張局勢責任推卸予俄羅斯。普京說明基輔有意破壞明斯克協議，反對北約企圖利用烏克蘭領土在俄羅斯邊界附近建立軍事設備。

普京希望能給予安全的、法律上的保證，北約不會向東擴張並在俄羅斯鄰國部署其進攻性武器系統。

白宮則表示，拜登明確表明，若出現軍事升級，美國與盟友將以強而有力的經濟和其它措施作出回應。拜登同時重申支持烏克蘭主權和領土完整，並呼籲緩和局勢，恢復外交，又表示將與盟友和夥伴國家密切磋商。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，拜登告訴了普京，「美國在2014年沒有做的事，他們現在已準備好會做。」

圖為11月21日，頓巴斯區域親俄份子一方，建築物貼有支持普京的海報。（Reuters）

在會議前，美國有線新聞網絡（CNN）報道指出，美國將對俄羅斯實施更嚴厲的經濟制裁，包括普京核心圈子成員和俄羅斯能源生產商，與及可能切斷俄羅斯與全球結算系統SWIFT的聯繫。

彭博社報道稱，拜登在會面中表示，如俄羅斯入侵烏克蘭，將要求在俄德之間供應天然氣的管道「北溪二號」（Nord Stream 2）項目停止運行。

俄羅斯官員表示，雙方的通話誠實而務實。會後雙方分別確認，烏克蘭危機是這次會談的重點，但要評價這次的會議是否成功解除危機略嫌過早，近7萬的俄羅斯的部隊仍繼續集結在俄烏邊境。

站在俄羅斯的立場，西方的軍事活動對俄羅斯構成威脅，加劇該地區的緊張局勢。普京認為那是俄方的紅線，但烏克蘭和西方國家則認為，烏克蘭在失去克里米亞作出的防禦行為合理，美國因而一直提供烏克蘭軍事援助。