普京與拜登視像會晤開始　俄羅斯事先預告：不期待會有突破

撰文：許懿安
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美國總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已開始舉行視像會晤。

俄羅斯國營電視台7日稱，普京及拜登的會晤已開始。

路透社7日在會議開始前引述美國官員稱，拜登將對普京說，如俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯及它的銀行將會面對最嚴厲的制裁。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）在會議舉行前夕稱，克里姆林宮不期待會談會取得突破，這是一個困難時期的工作對話。

佩斯科夫被問及，本次峰會的成功之處或是什麼，以及俄羅斯認為的會議成果或是什麼。他回答稱：「不必期待這次談話會有突破，這是現階段極其困難時期的工作對話。歐洲緊張局勢升級超出了規模，這是非常事件，當然需要高級別面對面的討論。」

此外他稱，普京和和拜登會晤是討論問題，而不是讓局勢陷入僵局。他稱俄方在尋求與華府保持可預見的關係，此外俄羅斯從沒打算攻擊任何方面，但俄方有自己的擔憂與紅線。

圖為俄羅斯總統普京2021年12月5日在莫斯科與紅十字會與紅新月會國際聯合會長羅卡進行視像會晤。（AP）

佩斯科夫稱普京曾明確談過這一點，對此拜登已回答。他稱拜登說，他不打算承認任何紅線，這個問題普京和拜登也會進行討論。

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俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）7日稱：「俄方將明確闡述自己在烏克蘭問題上的處理方法，有必要迫使基輔政權履行其在明斯克一攬子措施框架下承諾的義務。」

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