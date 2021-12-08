布林肯：如中國和俄羅斯分別入侵台灣或烏克蘭　將是嚴重錯誤

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）12月7日指，如中國或俄羅斯分別試圖藉入侵台灣或烏克蘭來擴大領土，將是嚴重的錯誤，會帶來嚴重後果。



《華爾街日報》7日報道，布林肯7日在《華爾街日報》CEO理事會峰會（The Wall Street Journal CEO Council Summit）上發表上述言論。

普拜會：圖為12月7日，俄羅斯總統普京（右）在索契與美國總統拜登召開視像會議。（AP）

美國總統拜登（Joe Biden）7日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）召開視像會議時，拜登明確表明，若烏克蘭邊境的軍事行動升級，美國與盟友將以強而有力的經濟和其它措施來回應。

布林肯7日說，拜登已說華府或採取大影響力的經濟措施，他的警告應會影響普京今後的考量。布林肯稱，這場危機比2013至2014年的「烏克蘭危機」（Ukrainian crisis）更嚴重，他指俄羅斯企圖用武力改變別國邊界，對由來已久、獲廣泛接受的國際秩序構成威脅。

布林肯說，中國不但嘗試重塑其領土，而且亦試圖重塑全球體系、令自身受益。他指美國40年以來的政策一貫是確保台灣有方法去自衛。他表示：「如北京決定嘗試透過武力來單方面改變現狀，那會是個非常嚴重的錯誤。」