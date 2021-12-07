拜登視像會晤普京焦點：烏克蘭地緣政治與俄羅斯的紅線

美國總統拜登（Joe Biden）將在12月7日稍後時間，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行視像會談。烏克蘭危機會是這次會談的焦點，但烏克蘭長久以來引發的地緣政治危機，並不容易解決。



俄羅斯被指正準備入侵烏克蘭，儘管這可能只是來自西方的歇斯底里還是烏克蘭宣傳技倆，俄烏的惡劣關係和緊張非無跡可尋。2014年2月，烏克蘭親俄領導人亞努科維奇（Victor Yanukovych）因拒絕與歐盟簽署自由貿易協定，引發政治危機。

圖為11月21日，頓巴斯區域親俄份子一方，建築物貼有支持普京的海報。（Reuters）

亞努科維奇其後下台，流亡往俄羅斯，烏克蘭新任總統轉親西方。緊接下來就是俄羅斯吞併克里米亞，及頓巴斯戰爭。站在普京及俄羅斯民族主義者的角度，讓烏克蘭徹底脫離俄羅斯的控制是一個威脅。俄羅斯需要烏克蘭控制黑海，以確立自己作為歐洲主要大國的地位。烏克蘭與西方結盟，尤其是與波蘭和波羅的海國家等反俄國家結盟，會對俄羅斯在區域地位與穩定構成威脅。

這也是為何俄羅斯要阻止烏克蘭加入北約，並把北約在烏克蘭部署，設置導彈系統設為「紅線」。

普京的發言人佩斯科夫（Dmitri S. Peskov）否認俄羅斯可能入侵烏克蘭，又稱克里姆林宮會期待美國提出就解決烏克蘭危機的具體建議。他在12月6日俄羅斯國家電視台節目上表示，普京將會本着「極大興趣聽取這些提議」，並指這將得知雙方如何合作緩解這次的危機。

佩斯科夫表示雖然美俄關係並不理想，但在某些議題上雙方持續接觸對話。除烏克蘭外，兩人的會談議程上還有其他重要項目，包括網絡安全問題的後續行動，兩國核武與太空領域上的戰略穩定，及努力讓伊朗重返核協議等。