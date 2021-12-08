新西蘭報告：國家之間戰略競爭加劇　中國崛起是主要驅動因素

新西蘭12月8日公布2021年國防評估報告，當中稱國家之間的戰略競爭正加劇，中國崛起成為這場競爭的主要驅動因素。報告談到，戰略競爭的升溫將增加對抗和衝突的機會。



報告提及，在全球上，中國與美國之間的戰略競爭最明顯，但所有其他國家都不同程度地參與其中。報告又指，即使各國沒發生公開衝突，戰略競爭也會在一系列戰場展開，包括太空和網絡空間。這些競爭會威脅新西蘭安全，新西蘭鄰近地區和印太區也會受威脅。

新西蘭：圖為11月10日，新西蘭奧克蘭民眾在海邊釣魚。（Reuters）

報告稱，一個日益強大的中國正更堅定地追求自己的利益，北京目前也以更明確的方式來追求解放軍的現代化。報告指，對新西蘭的國防和安全利益來說，其中一個最具威脅性的情況將會是，一個與新西蘭價值觀和安全利益不同的國家在太平洋建立軍事基地或兩用設施，這種發展會從根本上改變印太區的戰略平衡。

新西蘭國防部秘書長布里奇曼（Andrew Bridgman）在報告中寫道：「鑒於我們面對的環境愈來愈不利，新西蘭的國防政策路線需由風險管理，轉為更謹慎、更主動、而且有明確優先事項的策略。」