Omicron不會引起更嚴重症狀成喜訊　「隱形版」藏隱憂︱國際晨報

新冠肺炎（COVID-19）的新變種病毒Omicron（奧密克戎）繼續是全球焦點，世衛與專家均指Omicron似乎不會引起更嚴重症狀，為疫情帶來喜訊，但另一方面，科學家找到一種Omicron的變種「隱形版本」，令PCR快速篩檢難以辨識，帶來隱憂。



世衛（WHO）官員12月7日表示，Omicron似乎不會引起比其他變種病毒更嚴重的症狀，而該病毒也極不可能完全躲過疫苗的保護。美國傳染病專家福奇同日也表示，Omicron傳染力高，但患者病情可能會較Delta輕微。

圖為南非民眾12月6日在約翰內斯堡（Johannesburg）一間診所內接種新冠疫苗（AP）

變種病毒的威力一旦減弱，可謂帶來喜訊，但Omicron「逃避疫苗」的能力不能忽視，研究顯示它可部分逃避輝瑞疫苗防護，令抗體水平大減；更甚的是，Omicron也有許多不同版本，科學家就發現一種Omicron變種的「隱形版本」（Stealth Omicron），會讓PCR無法快速篩檢辨識，雖然隱形版本仍屬於Omicron病毒，但基於基因上的極大差異，如果它迅速傳播，仍可能成為新一種「關注變種病毒」。

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