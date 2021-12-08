Omicron驚現隱形版本　PCR快速篩檢難以辨識　研究指令人擔憂

根據科學學者的最新研究， 一種Omicron變種的「隱形版本」、使用PCR篩檢無法將其與其他變種區分開來的病毒被發現，公共衛生官員也展開部署以快速了解世界各地的傳播情況。



《衛報》報道，隱形Omicron與標準Omicron具有許多共同突變，但前者缺乏特定的基因變化，這讓PCR無法快速篩檢辨識，部分科學學者已經非正式地將這種新發現變種稱為「隱形Omicron」（Stealth Omicron）。

Omicron新版本的發現促使研究人員將譜系分為標準Omicron「BA.1」和新版本「BA.2」。倫敦大學學院教授巴魯（Francois Balloux）指出「Omicron有兩種譜系，BA.1和BA.2在基因上有很大的差異」。

研究人員表示，現在要得知新形式的Omicron是否會以與標準Omicron相同的方式傳播還「為時過早」，但隱形版本在基因上是不同的，因此可能會有不同表現。近期已經在南非、澳洲和加拿大首次發現這種隱形Omicron，但它可能已傳播得更為廣泛。

雖然隱形版本仍屬於Omicron病毒，但基於基因上的極大差異，如果它迅速傳播，仍可能成為新一種「關注變種病毒」。一位研究人員表示，BA.1和BA.2兩種變種快速連續出現並具有共享突變是「令人擔憂的」。

【延伸閱讀】Omicron｜打2針疫苗不足以應付變種病毒？關於第3針你要知道的事（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

【延伸閱讀】印度神童小兒科？這占星大師400年前已「神預言」Omicron變種病毒（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

延伸閱讀：

南韓疫情燒不停！確診數「首破7000例大關」再創新高

強制打疫苗引抗議 WHO籲當最後手段

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】