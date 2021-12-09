芬蘭總理曾接觸新冠肺炎確診者仍到夜店跳舞　照片曝光後道歉

芬蘭年輕總理馬林（Sanna Marin）捲入爭議事件，她在屬下官員確診感染新冠肺炎（COVID-19）後，被傳媒拍到她同日晚上在夜店不戴口罩的照片，馬林12月6日公開道歉，辯稱自己因把工作手機留在家，錯過了建議她避開社交接觸的短訊。



據英國廣播公司（BBC）、美國全國廣播公司（NBC）等外媒12月8日報道，36歲的總理馬林與丈夫12月4日晚上到了赫爾辛基（Helsinki）一間夜店，目擊者指她曾在店內跳舞，並逗留至次日凌晨4點。報道稱，芬蘭外長在那之前的幾小時剛檢測出新冠病毒陽性，並曾與馬林有過接觸。

馬林在夜店的照片之後在媒體曝光，她隨後在Facebook發帖公開道歉。

馬林辯護稱，通過電話得知外長感染新冠肺炎時，她獲告知無需隔離，因她已經完整接種疫苗，但隨後她前往夜店，把工作手機留在家，錯過了一則短訊，該短訊建議她避免社交接觸及接受病毒檢測。

她在12月6日道歉稱，應該仔細檢查指導意見，並應有更好的判斷力，「我應該有更好的判斷力，回想起來，我意識到應該再次檢查這些訊息。」她還透露，自己接受了核酸檢測，結果為陰性。

網民似乎對馬林的道歉「收貨」，截至12月9日下午，她的帖子獲逾7,000個讚好或愛心，「嬲嬲」不足50個。但也有當地電視台MTV3委託展開的民調指，約三分之二受訪者認為馬林的行為犯了嚴重錯誤。

圖為芬蘭總理馬林在Instagram上載與丈夫的合照，兩人在2020年8月結婚（Instagram@sannamarin圖片）