藥廠：GSK抗新冠肺炎藥對Omicron所有突變有效

英國藥廠葛蘭素史克（GSK）12月7日引述初步研究數據指，他們與美國維爾生物科技公司（Vir Biotechnology）合力研發的抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）藥物Sotrovimab，對新冠病毒變種病毒株Omicron（奧密克戎）的所有突變有效。



GSK於7日發聲明稱，到目前為止，在Omicron的「棘突蛋白」（Spike protein）上發現37個突變，研究數據顯示，Sotrovimab對這些突變有效。

英國新冠肺炎疫情：圖為12月4日，英國倫敦一名男子接種新冠疫苗。（AP）

GSK首席科學官巴倫（Hal Barron）說：「這些臨床前數據顯示我們的單株抗體（Monoclonal antibody，又稱單克隆抗體）療法有潛力，它或能有效對抗Omicron，以及世界衛生組織（WHO）所稱的『需要關注的變種病毒株』（Variant of concern）。」

Sotrovimab的商品名稱是Xevudy，它是一種單株抗體療法藥物，屬於注射劑。病人需透過靜脈注射使用它。