應北京市防疫要求　日本駐華大使館停辦中日交流活動

日媒共同社報道，日本駐華大使館應北京市防疫部門要求，12月7日通知賓客，停辦當天舉行中日交流活動。



據共同社報道指，日本駐華大使館12月7日通知受邀賓客，原定於12月7日下午主辦的日中交流活動停辦。日本駐華使館說明稱，北京市新冠防疫部門當天要求停辦活動，使館表示同意。

2021年12月1日，日本前首相安倍晉三以視頻方式出席台灣「國策研究院」相關論壇線並發表演講，發表支持台灣、干預中國大陸武統的言論。（AP）

日本駐華大使垂秀夫在給中國賓客的信函中表示，「一直在與北京市和中國政府有關部門緊密溝通並進行準備。作為主辦方並非本意，極其遺憾」。活動邀請了約250人。

活動內容為宣傳日本的旅遊景點、文化和飲食魅力。原計劃與在網上有影響力的中國網紅等合作進行現場直播。日本駐華大使館在周末收到北京市方面的提醒傳真，努力加強了新冠防疫措施。

共同社評論稱，活動當天被取消的情況比較少見，2022年是日中兩國邦交正常化50周年節點，但交流或許伴隨着困難。

共同社又在報道中提及日本前首相安倍晉三12月1日發表的涉台言論，稱中國外交部官員當晚與日本駐華大使垂秀夫緊急會談並表示了抗議。