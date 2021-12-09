新冠肺炎｜多國疫情升溫　韓國單日確診連續兩天逾7000宗

多個國家的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情升溫。當中韓國截至12月9日零時為止，新增7,102宗確診個案，是當地單日新增確診個案連續第二天超過7,000宗。



韓國12月9日新增的確診個案中，社區感染個案有7,082宗，其中首都圈個案佔76.5%。當日新增17宗重症個案，令重症病人數目增至857人，創下新高。當地新增22宗變種病毒株Omicron（奧密克戎）確診個案，累計有60宗Omicron個案。

韓聯社12月9日稱，韓國11月1日實施「逐步恢復日常生活措施」後，單日新增確診個案一直大增。政府認為，12月6日起實施的限聚令和「防疫通行證」制度將於本週後見效，疫情的趨勢有待觀察。

美國新冠肺炎疫情：圖為12月5日，美國麻省民眾在新冠病毒檢測中心外排隊，等候接受檢測。（AP）

美國疫情升溫

美國廣播公司（ABC）12月8日稱，美國政府數據顯示，全國目前平均每天新增逾117,000宗確診個案，創下自9月以來的新高。當地上週的平均單日新增確診個案激增46%。

截至12月8日下午為止，疾病控制和預防中心（CDC）累計錄得43宗Omicron確診個案。當中大部份病人是年輕的成人，有三分之一病人有外遊紀錄。

泰國新冠肺炎疫情：圖為11月1日，泰國曼谷素瓦那普國際機場的旅客。（Reuters）

泰國增2宗Omicron個案

泰國12月9日新增4,203宗確診個案，以及49宗死亡個案。

當地12月8日新增2宗Omicron確診個案，累計有3宗Omicron確診個案，另外再有1人疑似感染Omicron。在12月8日新增的2宗個案中，2名病人都是從尼日利亞（Nigeria）回國的泰國女性。

丹麥新冠肺炎疫情：圖為12月1日，丹麥首相弗雷澤里克森在哥本哈根出席新冠肺炎疫情記者會。（AP）

丹麥收緊防疫措施

丹麥12月10日起收緊防疫措施，為期4週。首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）12月8日指，預料Omicron出現意味着會有更多人染疫、更多人生病、可能有更多人入院，或會帶來醫療服務嚴重超出負荷的重大風險，因此他們現在要作出更多行動。

政府規定，10年級或以下的學生自12月15日起改為網上授課。夜總會、酒吧和餐廳需在午夜關閉，餐廳顧客未入座前需戴口罩。弗雷澤里克森12月8日建議民眾在家工作。