美國民主峰會登場　拜登推「民主復興倡議」　首年擬投放4億美元

美國總統拜登（Joe Biden）主持的民主峰會12月9日以視像方式召開，拜登在致詞時表示，將推動總統民主復興倡議（Presidential Initiative for Democratic Renewal），在未來1年擬投放4.24億美元（約33億港元），用於5個領域，包括支持獨立傳媒、對抗貪污、支持民主改革者等。



據《衛報》報道，拜登在開場發言時，形容維護民主是「我們這個時代的挑戰」，他又指美國將以身作則。

圖為美國總統拜登12月9日在民主峰會開場時發言（Reuters）

白宮網站的公告指出，拜登當天公布設立的總統民主復興倡議（Presidential Initiative for Democratic Renewal），是一套里程碑的政策和對外國援助的倡議，並以美國政府支持全球民主、捍衛人權所做的重要工作為基礎。

在未來1年，美國計劃與國會合作及視乎撥款情況，提供高達4.244億美元（約33億港元）的資金，將集中應用在5個領域，包括支持自由和獨立的傳媒、打擊貪污、支持民主改革者、為民主推進科技，及捍衛自由和公平的選舉與政治程序。

圖為拜登2021年12月9日以視像形式召開民主峰會，與多地領袖會面（Reuters）

據公告解釋，支持自由和獨立的傳媒包括為國際公益傳媒基金（International Fund for Public Interest Media，暫譯）提供多達3000萬美元的資金、保護記者等；打擊貪污包括支持反貪腐的變革推動者、以戰略和監管行動遏制貪腐等。

至於支持民主改革者，則是讓歷史上遭邊緣化的群體加大權力、支援社運人士及帶有改革意識的領袖等；為民主推進科技包括推進開放、可靠和安全的互聯網，及對抗數碼威權主義（Digital Authoritarianism）等。

在捍衛自由和公平的選舉與政治程序上，拜登則提倡加強選舉誠信、嘗試和推廣捍衛民主選舉的創新方法等。

拜登這場峰會邀請110個國家和地區派代表參與，但峰會也引起中俄批評，中共中央政治局委員楊潔篪12月6日指所謂民主峰會只會煽動全球意識形態矛盾。