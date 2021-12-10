德媒：立陶宛為討好美國　就台灣獨斷獨行　綁架歐盟對華政策

因台灣問題而與中國關係惡化後，立陶宛外長致信歐盟領導人，呼籲歐盟必須做出強烈反應，以向中國發出訊息。



德國《南德意志報》12月9日報道，立陶宛政府為討好美國在台灣問題上做出自私而狂妄的決定，綁架歐盟的對華政策，完全不顧及歐盟盟友的利益。

路透社9日稱，立陶宛副外長阿多梅納斯（Mantas Adomenas）說，「中國向跨國公司發出了訊號，如果他們使用立陶宛供應的零件和產品，將無法在中國市場售賣」。

阿多梅納斯稱，一些公司取消了與立陶宛供應商之間的合同，但沒有提供受影響的公司或供應商的名字。他同時強調，立陶宛不會為此屈服，並稱我們是否決定要將台灣稱為台灣，將取決於立陶宛，而不是北京。

《南德意志報》稱，立陶宛的行為表面看來就像是一部英雄史詩，小而民主的立陶宛與強大的世界第二大經濟體中國對抗。

報道稱，其他歐盟國家政府必須向維爾紐斯表明，其行為是愚蠢和自私的。因為立陶宛政府這樣做，並非出於原則和博愛，而是出於精明的算計，是無視盟友利益的政治考慮。

報道稱，在立陶宛採取單方面行動前，西方一直對北京在台灣問題上的敏感性表示尊重，所以不同意台灣以島名命名其代表處。而維爾紐斯卻在未和歐盟夥伴協商下，打破了這一共識。

報道稱，立陶宛之所以要在台灣問題上單獨挑戰中國，同美國政府不無關係。美國對華採取強硬立場，甚至超過了大多數歐盟成員國所能接受的範疇。立陶宛政府現在對拜登政府表現出精神上的兄弟情誼。東歐各國愈來愈擔心華盛頓日益將關注重點集中在太平洋以及中國。他們擔心，華盛頓可能會從歐洲撤出原本用於威懾俄羅斯的軍隊。

報道稱，維爾紐斯要向拜登證明，在拜登的首要議題中國問題上，立陶宛會同華盛頓站在一起。這樣做付出的經濟代價並不高昂，因為立陶宛與中國貿易額並不高。這是立陶宛同德國等歐盟夥伴的本質區別。歐盟對中國一些問題有抱怨，但這應當在歐盟層面上共同決定，而不應由一個波羅的海小國出於討好拜登的目的來做決策。

與此同時，德國《法蘭克福評論報》8日稱，歐盟是否會介入立陶宛與中國的爭吵值得懷疑——尤其是許多歐盟國家的經濟對中國的依賴日益增加。同時，這一事件比最初看起來更復雜。