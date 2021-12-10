路透：中國要求跨國公司斷絕與立陶宛關係　已有部分公司取消合約

路透9日獨家報道，波羅的海國家立陶宛的資深政府官員與產業團體透露，中國已經告知跨國公司，跟立陶宛斷絕關係，否則就要面臨被中國大陸市場拒之門外。
立陶宛與中國大陸的直接貿易量不算大，但該國採出口基礎經濟，境內數百家企業為商品銷往陸方的跨國公司製造家具、雷射、食物與服裝等產品。
立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）告訴路透，「他們（中國）一直發送訊息給跨國公司，如果他們採用來自立陶宛的零件與供應商，將不再獲許銷往中國市場或找到當地供應商」。艾德梅納斯表示，「我們已看到部分公司取消跟立陶宛供應商的合約」，但他沒有說出任何受影響公司或供應商的名稱。
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代表數千家立陶宛企業的立陶宛工業家聯合會（LPK）證實，部分自立陶宛供應商購買貨物的跨國公司正被中國鎖定。LPK主席努維丘斯（Vidmantas Janulevicius）說，「本周是我們第一次看到中方直接施壓一位供應商放棄立陶宛製貨物，我們之前只遇過威脅說這可能會發生，現在變成了現實」。努維丘斯表示，「對我們來說，最痛苦的部分在於該供應商是一家歐洲公司，許多立陶宛企業是這些公司的供應商」。
據悉，立陶宛正考慮設立一個基金以保護當地企業免受中國的報復，政府則找上處於外交糾紛餘波危險之中的企業，就提供貸款等可能財務支援進行磋商。
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