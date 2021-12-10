北京稱「維吾爾特別法庭」圖謀禍亂新疆抹黑中國

在英國倫敦設立的「獨立法庭」12月9日公布最終判決，稱中國在新疆對維吾爾族人和其他少數民族犯下種族滅絕罪。中國外交部發言人批評。



中國外交部發言人稱，反華分裂組織「世界維吾爾代表大會」在美國及西方反華勢力操縱及資助下，聚集一小撮反華份子，成立所謂的維吾爾特别法庭，花錢請騙子、買謊言、作偽證，圖謀炮制禍亂新疆、抹黑中國的政治工具。

「維吾爾特別法庭」（Uyghur Tribunal）創辦人、英國大狀（大律師）兼國際人權律師尼斯（Geoffrey Nice）9日在宣判時稱：「法庭確信，中國對一項蓄意、系統性、同心合力的政策發揮作用，（這項政策）藉由限制和降低維吾爾族生育，長期降低維吾爾族和其他少數民族人口的手段，以達成所謂『改善』新疆人口的目標。」

判決稱，中國國家主席習近平、新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國，以及中國及中共其他非常高級官員，對那些行為負有主要責任。

圖為12月9日，英國大律師尼斯在倫敦發表「維吾爾特別法庭」的裁決結果。（AP）

「維吾爾族法庭」由世界維吾爾代表大會以及個人捐款所資助，不隸屬於任何政府，亦沒有權力對中國進行懲罰或制裁。