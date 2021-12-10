韓國滑冰冬奧金牌得主沈錫希遭多次性侵案　教練終審判刑13年

韓國短道速滑運動員、冬奧金牌得主沈錫希指控遭教練多次性侵犯一案，韓國大法院12月10日作出終審判決，最終維持二審原判，判處教練趙載範有期徒刑13年。



據韓聯社報道，趙載範涉嫌從2014年8月至2017年12月期間，在運動員村和訓練場等地性侵當時尚未成年的沈錫希多達27次。

除了判刑外，法院也維持判處趙載範需接受200小時的性暴力治療，及7年內禁止在兒童、青少年和殘疾人士的福利設施工作。

現年24歲的沈錫希自6歲起開始學習滑冰，獲獎無數，更是兩屆冬奧金牌得主，在2014年索契冬奧及2018年平昌冬奧均獲得女子3000米接力項目團體金牌，但她在2018年爆出驚人消息，指控教練趙載範曾多次性侵及暴力對待自己，2020年10月更親身在法庭作證。

報道指，沈錫希基於訓練日誌、備忘錄和手機短訊等紀錄，具體陳述遭性侵日期、場地、罪行和心理狀態，三級審理法院均認定沈錫希的陳述內容可信。

這宗事件震撼韓國體壇，趙載範在一審法院獲判有期徒刑10年半，趙載範之後提出上訴，主張雙方是經過協商發生性關係，二審法院裁決趙載範的相關主張為二次加害，刑期加至13年。

在這次終審判決中，韓國大法院表示，綜合考慮被告人的年齡、人品性格、所處環境、她與受害者的關係及犯罪的手段、原因和結果等因素，很難斷言二審判決不合理，因此決定維持二審判決。