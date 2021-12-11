Bill Gates：未來2至3年內　大多數虛擬會議將轉向元宇宙

據財聯社報道，在近日發布的一封年終信中，微軟聯合創始人、億萬富翁蓋茨（Bill Gates）不僅回顧了「最不尋常和艱難的2021年」，同時也對2022年及以後充滿樂觀——包括一個 「更加數字化的未來」。他預測元宇宙的興起將極大地改變未來的工作。

元宇宙是由Meta或微軟等科技公司建立起來的虛擬世界，用户可以在該虛擬世界中工作、遊玩和社交。

蓋茨指出，Covid-19大流行已經「徹底改變了」工作場所，為希望遠程辦公的員工提供靈活性的公司比以往任何時候都多。「這些變化在未來幾年只會加劇，」 蓋茨寫道，他還表示，遠程辦公只會把更多的人拉進元宇宙。

「在未來兩三年內，我預測大多數虛擬會議將從二維圖像轉向元宇宙，一個有虛擬形象的3D空間，」蓋茨在其博客中寫道。

二維圖像——蓋茨將其比作遊戲節目「荷里活廣場」（Hollywood Squares）——這是目前大多數視頻會議平台（如Zoom或微軟的Teams）所提供的形式。而在元宇宙中，你將擁有一個3D虛擬化身，從而可以在虛擬的辦公空間或其他目的地參加會議，在那裏還可以與你同事的虛擬化身互動。

「我們的想法是，你最終將使用你的化身在一個虛擬空間中與人會面，而這個虛擬空間可以複製出與他們在一個真實房間中的感覺。」蓋茨寫道。

不過蓋茨指出，用户必須戴上虛擬現實頭盔或眼鏡才能做到這一點。他還承認，為了「準確地捕捉表情、肢體語言和聲音質量」，人們需要昂貴的科技設備，比如VR頭盔，甚至是動作捕捉手套。

蓋茨補充稱，微軟正致力於在其辦公軟件Teams中添加3D化身和其它元宇宙元素。上個月，微軟宣佈了與Meta的合作，讓後者的Workplace企業社交網絡軟件與Teams兼容，使得Teams有了一個通往元宇宙的清晰入口。

蓋茨還指出，微軟將在明年推出自己的虛擬現實頭盔和手套，它可以使用「你的網絡攝像頭將目前2D設置中使用的化身變成動畫」。

在11月初的年度Ignite會議上，微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）表示，這家科技巨頭將在三個領域推出90項新服務和更新——其中之一就是元宇宙。