柬埔寨首相反擊美國武器禁運　下令銷毀美製裝備或丟進倉庫

美國宣布因中國因素而對柬埔寨實施武器禁運後，柬埔寨12月10日還擊，下令所有武裝部隊將美國製裝備銷毀或丟入倉庫。



據柬埔寨《高棉時報》（Khmer Times）報道，對於美國宣布對柬埔寨實施武器禁運和一系列出口限制，柬埔寨首相洪森（Hun Sen）12月10日下令柬埔寨所有武裝部隊立即檢查柬埔寨目前擁有的武器和軍事裝備，收集所有美國武器和裝備，根據情況丟到倉庫或銷毀。

洪森表示，感謝美國提供這個機會，證明他1994年決定的合法性，當時他決定不改變柬埔寨現有的武器系統來購買美國的武器系統。

「與此同時，我要下令所有武裝部隊，立即檢查柬埔寨目前擁有的武器和軍事裝備，並收集所有美國軍事武器和裝備，如果有的話，將其丟到倉庫或沒收並銷毀。」

洪森表示，許多採用美國武器裝備的國家或地區都面臨「災難」，比如20世紀70年代該國朗諾（Lon Nol）政府採用美國武器裝備，從美國進口大量軍火，導致柬埔寨至今仍欠下一筆「黑債」。洪森說，如今一些國家或地區還是採用美國武器裝備，阿富汗因此戰敗。