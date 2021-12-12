美日澳宣布資助興建海底電纜　提升太平洋島國互聯網水平

美國、日本及澳洲12月11日宣布聯合資助興建海底電纜，以提升三個太平洋島國的互聯網水平。



路透社報道，有關計劃可以提升瑙魯（Nauru）、基里巴斯（Kiribati）及密克羅尼西亞 （Federated States of Micronesia）的互聯網速度。美日澳在聯合聲明中表示，此舉有助當地經濟增長、推動發展機會，並協助改善生活水平，令區內走出新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴重打擊的陰霾。

美日澳三國並沒有透露今次計劃的金額，而澳洲曾經在2017年耗資大約9820萬美元，為鄰國所羅門群島（Solomon Islands）及巴布亞新幾內亞（Papua New Guinea）改善互聯網設備。

而在今年6月，世界銀行曾帶頭推動造價7260萬美元的東密克羅尼西亞電纜項目（East Micronesia Cable project），旨在通過建造比衛星具有更大數據容量的海底基礎設施，改善瑙魯、基里巴斯和密克羅尼西亞等島國的通信。

路透社當時提到有三間公司入標角逐合約，其中前身為華為海洋網絡有限公司的華海通信技術有限公司提出的競標價格要比芬蘭諾基亞（Nokia）旗下阿爾卡特海底網絡公司（ASN）和日本電氣（NEC）等競爭對手的競標價低20%以上，惟項目擱淺告終。