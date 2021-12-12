印度總理莫迪Twitter帳戶遭盜用　現已恢復正常運作

印度總理辦公室12月12日早上表示，總理莫迪（Narendra Modi）的個人Twitter帳戶一度遭人盜用，分享了一個有關比特幣（Bitcoin）的鏈接。



莫迪的辦公室12日早上在Twitter發文表示，帳戶現時已經恢復正常及安全，暫時未知帳戶被盜用多久，呼籲用戶暫時忽略被盜期間的帳戶帖文，而有關帖文現已被刪除。

The Twitter handle of PM @narendramodi was very briefly compromised. The matter was escalated to Twitter and the account has been immediately secured.



In the brief period that the account was compromised, any Tweet shared must be ignored. — PMO India (@PMOIndia) December 11, 2021

黑客盜用莫迪個人帳戶期間發文訛稱，「印度已正式採用比特幣作為法定貨幣。政府已正式購買500個比特幣，並正分發給所有印度民眾。」帖文同時分享了一個有關比特幣的鏈接。

Twitter表示，知悉莫迪帳戶被盜後，已經即時採取必要措施保護帳戶安全，公司初步調查後，未發現有其他帳戶受到影響。

莫迪的個人Twitter帳戶有7300萬名追隨者，2020年9月也曾遭黑客入侵，並發文要求支持者通過加密貨幣捐款給一個救濟基金。