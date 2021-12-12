印度總理莫迪Twitter帳戶遭盜用　現已恢復正常運作

印度總理辦公室12月12日早上表示，總理莫迪（Narendra Modi）的個人Twitter帳戶一度遭人盜用，分享了一個有關比特幣（Bitcoin）的鏈接。
莫迪的辦公室12日早上在Twitter發文表示，帳戶現時已經恢復正常及安全，暫時未知帳戶被盜用多久，呼籲用戶暫時忽略被盜期間的帳戶帖文，而有關帖文現已被刪除。
The Twitter handle of PM @narendramodi was very briefly compromised. The matter was escalated to Twitter and the account has been immediately secured.— PMO India (@PMOIndia) December 11, 2021
In the brief period that the account was compromised, any Tweet shared must be ignored.
黑客盜用莫迪個人帳戶期間發文訛稱，「印度已正式採用比特幣作為法定貨幣。政府已正式購買500個比特幣，並正分發給所有印度民眾。」帖文同時分享了一個有關比特幣的鏈接。
Twitter表示，知悉莫迪帳戶被盜後，已經即時採取必要措施保護帳戶安全，公司初步調查後，未發現有其他帳戶受到影響。
莫迪的個人Twitter帳戶有7300萬名追隨者，2020年9月也曾遭黑客入侵，並發文要求支持者通過加密貨幣捐款給一個救濟基金。