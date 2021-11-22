印共毛派突遭重創　莫迪「24路圍剿」考驗游擊隊決心

及至剛過去的上周末，印度軍警仍在清點11月13日前後於馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）加德奇羅利（Gadchiroli）毛派游擊隊根據地附近的游擊隊戰死者情況。

雖然詳細訊息有待繼續清點，但目前的情報已足以令新德里大奏凱歌。



隨着調查的深入，以及游擊隊被俘人員的指認，當地軍警發現，此次行動射殺了包括特爾圖姆德（Milind Teltumbde，馬哈拉施特拉邦特委書記）在內的27名印共毛派軍政高官，很多人在身死前都有價值數百萬印度盧比的賞金。

新德里當局將此次行動喚作「大捷」，印共毛派游擊隊方面則更真切地面臨着印度軍警「24路圍剿」的威脅。

對新德里當局來說，享年57歲特爾圖姆德是一名城市達利特種姓（Dalit，通譯「賤民」或「穢不可觸者」）出身，有着豐富的城市、農村活動經驗的「危險人物」。他在生前不僅是加德奇羅利地區的軍事指揮官，同時也負責印共毛派向中央邦、馬哈拉施特拉邦的滲透工作。此人的城市居民身份，挑戰了莫迪（Narendra Modi）當局「毛派游擊隊都是叢林部落民眾」的政府宣傳。

印度軍警除去對恰蒂斯加爾邦的圍剿外，對其他「匪區」的行動也已展開

與此同時，特爾圖姆德的戰死，已成為游擊隊近期難以填補的損失。而他及其部隊遇襲的經過，也成為印共毛派及外界都希望第一時間了解的內容。對此，印度軍警在確認「重大勝利」之後，也開始在採訪中逐漸還原戰鬥的經過，以及此次行動得手的關鍵。

根據印度軍警接受當地媒體採訪時的表態，軍警方面稱採取了「當地情報及投放探測器相配合」的手法：首先從村民處取得「有大批游擊隊」的相關訊息，此後又在游擊隊人員收穫的糧食中放置定位跟蹤裝置，情報人員賴此確認游擊隊集結的情況，隨即調動馬哈拉施特拉邦的「C-60」突擊隊與之激戰並一網打盡。

但印度軍警終究忽略了此次行動的另一個關鍵，即設置在游擊隊集結地附近的前沿基地。在此前確認的「24路」圍剿中，馬哈拉施特拉邦單是在加德奇羅利便設有7處基地。這種出兵點前置的手段，也有助於印方第一時間向游擊隊控制區出動優勢兵力。

隨着600名「C-60」突擊隊在優勢輕重火力配合下一舉向只有約百人，且僅配備少量輕武器的游擊隊發動突襲，這場戰鬥的勝負其實從一開始就已經決定了。

在一營營長希德瑪（音譯，Madvi Hidma）指揮的游擊隊打破了軍警的合圍之後，一營所在的游擊區和根據地成為了新德里方面的眼中釘。（印度 Times Now網頁截圖）

最終，游擊隊損失27人，在敵方優勢兵力、優勢火力下突圍的結局，甚至可以算雖敗猶榮。但無論如何，這場戰鬥的失利仍然是游擊隊一側不容忽視的。對於7月時仍在馬哈拉施特拉邦招兵買馬，試圖在該地城市、農村一帶建立組織的游擊隊來說，這場挫敗也成了一個深刻的教訓。

在新德里方面已經調集重兵，準備以「在克什米爾地區一樣」的方式，格殺勿論清剿游擊區時，游擊隊有必要避敵鋒芒，轉移到敵方控制力相對薄弱的地區。而印度軍警使用定位追蹤裝置確認游擊隊的方式，也將讓倖存者長了教訓，並利用自身所具備的無線電干擾手段採取應對。

考慮到印度軍警開始修築公路，並準備對游擊隊最精鋭部隊，即希德瑪（Madvi Hidma）率領的第一營展開圍剿，這場失利的教訓或許將成為印共毛派游擊隊保衛根據地的重要經驗。