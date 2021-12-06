普京今晤莫迪　將簽多份合約與協議　加強俄印防務聯繫

在美國曾欲就印度採購俄制軍火而想進行制裁，又想拉擺它應對中國之際，俄羅斯總統普京及印度總理莫迪擬加強兩國聯繫。美媒12月5日引述參與訪問的官員稱，他們料將簽訂一些協議，包括讓兩國軍事技術合作延至2031年，以及印度產逾50萬步槍。



美國《華爾街日報》5日引述官員稱兩國議程也包括，對照印度與美國及其他數個盟友已簽訂的同類協議，使用印、俄海港及其他軍事設施的物流設施。

普京及莫迪在12月6日於新德里舉行峰會。普京上週稱，他與莫迪將勾勒「旨在發展雙邊關係的新的大規模倡議」。這些倡議在能源、空間和疫苗生產以及國防等領域正在積極發展。

克里姆林宮沒就將簽訂的協議提供詳情，但《華爾街日報》引述軍事分析家稱，「軍事技術合作」會是這些協議的中心——這通常是指銷售及合作生產武器。

圖為俄羅斯總統普京、國防部長紹伊古及海軍司令葉夫梅諾夫7月25日在聖彼德堡出席海軍節閱兵。（Reuters）

俄媒12月6日引述俄羅斯國防部對記者發布消息稱，俄國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）抵達印度新德里，將參加俄印國防部長和外長「2+2」會議及俄印政府間軍事和軍事技術合作委員會會議。

國防部說：「俄羅斯國防部長抵達新德里，將在此於12月6日舉行俄印外交部長和國防部長『‘2+2』形式的磋商。俄羅斯國防部長將參加俄印政府間軍事和軍事技術合作委員會第20次會議。」

據國防部消息，紹伊古還將會晤印度國防部長辛格（Rajnath Singh）。