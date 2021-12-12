英國官員涉違犯限聚令醜聞發酵　約翰遜被揭曾出席聖誕派對問答賽

英國首相府官員無視防疫限聚令，參加聖誕派對醜聞繼續發酵。再有英國傳媒報道指，獲得首相約翰遜（Boris Johnson）參與派對的照片，顯示約翰遜曾參加派對。



《星期日鏡報》12月11日報道指取得一張照片，顯示約翰遜與兩名男女在一間房內，男女各戴上聖誕頭飾，3人都沒有配戴口罩。照片被指在2020年12月15日拍攝，當時英國正實施全國防疫限制，禁止室內聚會，室外聚會亦被嚴格限制在6人以內。

報道引述消息稱，當時約翰遜正在以視像形式，遙距參與內部員工問答比賽，為一個慈善團體籌款。報道指當時有20多名員工於一個房間內進行比賽，約翰遜以視像方式現身。

圖為12月11日，英國《星期日鏡報》取得的照片顯示，約翰遜正在以視像形式出席活動。（星期日鏡報網頁截圖）

首相府證實約翰遜曾參與活動，並稱約翰遜是為感謝員工辛勞工作對抗疫情，出席相關視像活動。

工黨副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）表示，事件顯示約翰遜真的認為設立的規則自己可以無須遵守：「唐寧街一直否定有派對的出現，現在不僅發現有派對、集會，首相本人甚至參與其中。」

近日英國政府被指在2020年實施防疫限制措施期間舉行聚會，政府起初否認，但在工黨及輿論的抗議下被迫進行調查。首相府發言人斯特拉頓（Allegra Stratton）在8日辭去了政府發言人的職務，她被拍攝到在12月時曾開玩笑說要舉辦聖誕派對。